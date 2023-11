Źródło: The Sun

IMAGO Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Manchester United ma w planach sprowadzenie nowego stopera

Na Old Trafford może trafić francuski środkowy obrońca

Jego klub jest jest aktualnie wiceliderem Ligue 1

Manchester United celuje w transfer Francuza z Ligue 1

Manchester United to szósty zespół w tabeli Premier League. Czerwonym Diabłom do bycia w czołówce brakuje między innymi lepszej defensywy. Stąd możliwe, że na Old Trafford trafi nowy defensor.

Angielski potentat na swojej liście życzeń ma między innymi czołowego defensora z ligi portugalskiej. Manchester United może się jednak skusić na transfer stopera wicelidera Ligue 1. Pod obserwacją Czerwonych Diabłów jest Jean-Clair Todibo.

Rynkowa wartość obrońcy OGC Nice to 30 milionów euro. Francuzi będą jednak zapewne oczekiwań dużo wyższej kwoty za Todibo, który w tym sezonie rozegrał 11 meczów. Były obrońca Barcelony zainteresowanie na rynku wzbudził już kilka miesięcy temu, więc Manchester United może mieć konkurencję w walce o 23-latka.