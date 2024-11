PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola poprosił o transfer Edersona z Atalanty Bergamo

Manchester City w ostatnich dniach doszedł do porozumienia z Pepem Guardiolą ws. przedłużenia kontraktu. Obecna umowa obowiązuje tylko do końca sezonu 2024/2025. Nowe warunki sprawią, że Hiszpan pozostanie na Etihad Stadium minimum do czerwca 2026 roku.

Po przedłużeniu współpracy z Guardiolą w klubie mogą odetchnąć z ulgą i ze spokojem przygotować plan na zbliżające się zimowe okno transferowe. Jednym z głównych założeń ma być sprowadzenie nowego pomocnika, który wypełni lukę po stracie Rodriego.

Z transferem do Manchesteru City łączonych było już wielu zawodników w tym m.in. Nicolo Barella, Bruno Guimaraes czy Samuele Ricci. W gronie kandydatów znalazł się również Ederson, który broni barw Atalanty. Z informacji portalu Fichajes wynika, że pomocnik La Dei to wymarzony kandydat Pepa Guardioli. 53-latek miał poprosić zarząd The Citiziens o transfer Brazylijczyka w nadchodzącym okienku.

Kwota transferu nie powinna przekroczyć 60 milionów euro, bowiem taką cenę ustaliła Atalanta. Wśród rywali Manchesteru City do pozyskania 25-latka wymienia się również Juventus oraz Paris Saint-Germain.

Ederson przeniósł się do Atalanty latem 2022 roku z Salernitany za kwotę ok. 23 mln euro. Łącznie w zespole z Bergamo rozegrał 107 spotkań, w których strzelił 9 bramek i zanotował 3 asysty. Kontrakt z La Deą obowiązuje go do czerwca 2027 roku.