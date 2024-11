Man City pozbędzie się swojej gwiazdy? Klub chce zarobić

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Bernardo Silva może odejść z Manchesteru City

Bernardo Silva to jeden z kluczowych zawodników Manchesteru City w ostatnich latach. Niebawem może jednak zakończyć swoją przygodę z klubem. Choć 30-letni Portugalczyk wciąż jest w świetnej formie to obecny jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku.

W związku z tym pojawiają się spekulacje, że Obywatele mogą zdecydować się na sprzedaż swojego piłkarza w letnim okienku transferowym. Klub woli zarobić na swoim zawodniku niż pozwolić mu odejść w 2026 roku za darmo.

Bernardo Silva to wszechstronny zawodnik, który potrafi grać zarówno w środku pola, jak i na skrzydle. Choć Pep Guardiola nadal traktuje go jako kluczową postać w swoim zespole, Bernardo może być zainteresowany podjęciem nowego wyzwania.

W przeszłości piłkarz był łączony z klubami z Hiszpanii, Włoch i Francji. Doświadczenie i osiągnięcia zdobyte zarówno w Manchester City, jak i reprezentacji Portugalii sprawiają, że nowy klub 30-latka zyskałby solidnego zawodnika, który mógłby pomóc w walce o trofea.

Przyszłość Bernardo Silvy może stać się jednym z głównych tematów letniego okienka transferowego. Decydującym czynnikiem będzie zarówno to czy Manchester City będzie chętny na negocjacje, jak i oferty ze strony potencjalnych zainteresowanych.

