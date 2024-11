Josep Guardiola ma kontrakt ważny z Manchesterem City do końca trwającego sezonu. Nie milkną doniesienia o tym, gdzie Hiszpan może zakotwiczyć. Wieści przekazał Fichajes.net.

Josep Guardiola

Wraca temat reprezentacji Brazylii w kontekście Josepa Guardioli

Josep Guardiola to bez wątpienia jeden z najlepszych trenerów na świecie. W związku z tym, ze w przyszłym roku wygasa kontrakt Hiszpana z Manchesterem City, to zaczynają się na dobre spekulacje na temat przyszłości doświadczonego trenera. Nowe informacje na temat menedżera ekipy z Premier League przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że sternicy Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej widzą w Guardioli nowego selekcjonera Canarinhos. Hiszpan miałby zrewolucjonizować drużynę przed mundialem w 2026 roku. Niezwykły warsztat Guardioli miałby wpłynąć na to, że reprezentacja Brazylii chciałaby na najbliższych mistrzostwach świata powalczyć o najwyższe cele.

Doniesienia na temat nowego miejsca pracy Guardioli podsyciły wieści The Athletic związane z tym, że przedstawiciele Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej mieli kilkakrotnie kontaktować z Hiszpanem, badając jednocześnie możliwość zatrudnienia trenera.

Dla samego Guardioli praca w Ameryce Południowej byłaby wyjątkowym wyzwaniem. Do tej pory Hiszpan sprawdzał się w pracy w klubach. Natomiast jako selekcjoner jeszcze nie miał okazji spróbować swoich sił. Niemniej za hiszpańskim trenerem przemawia to, że w każdym miejscu pracy, w którym był, to odnosił sukcesy.

