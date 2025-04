Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Carreras celem transferowym Manchesteru City

Manchester City wyznaczył sobie za cel wzmocnienie defensywy przed nadchodzącym sezonem. Ich uwagę zwrócił Alvaro Carreras. Hiszpan obecnie występuje w Benfice Lizbona i znalazł się na radarze drużyny prowadzonej przez Pepa Guardiolę, która poszukuje młodego i solidnego zawodnika na pozycji lewego obrońcy.

Wychowanek akademii Manchesteru United nie przebił się w Premier League i opuścił Anglię. W Benfice jednak rozwinął swoje umiejętności. To piłkarz, który potrafi wesprzeć drużynę w ofensywie, co pokazują jego statystyki. W 45 spotkaniach strzelił trzy bramki i zanotował pięć asyst.

Obywatele nie mają nominalnego lewego obrońcy, co było jednym z problemów kadrowych. Obecnie na tej pozycji występuje Nico O’Reilly, a wcześniej Josko Gvardiol, który sprawdził się w roli zastępcy, ale lepiej czuje się jako środkowy obrońca.

Carreras chciałby przenieść się do topowej ligi i udowodnić swoją wartość w Premier League. Piłkarz chciałby występować na wyższym poziomie i dalej się rozwijać. Według doniesień w biurach klubu z Etihad Stadium trwają już prace nad przygotowaniem oferty. Kontrakt Hiszpana z portugalskim zespołem obowiązuje do 2029 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na około 28 milionów euro.

