fot. PressFocus Na zdjęciu: Wout Weghorst

Wszystko wskazuje na to, że Manchester United nie wykupi definitywnie Wouta Weghorsta. Holenderski napastnik przebywa na Old Trafford w ramach półrocznego wypożyczenia.

Manchester United wypożyczył zimą Wouta Weghorsta

Holender strzelił do tej pory jedną bramkę w dziesięciu meczach

“Czerwone Diabły” raczej nie zdecydują się na wykup definitywny

Weghorst nie wykorzystuje swojej szansy

Manchester United od dłuższego czasu rozglądał się za nowym napastnikiem. Po rozstaniu z Cristiano Ronaldo pojawiła się w kadrze zespołu luka, która miała zostać wypełniona w trakcie zimowego okienka. Z różnych względów “Czerwone Diabły” nie mogły sobie pozwolił na kosztowny transfer definitywny, więc w ostateczności sięgnęły po Wouta Weghorsta. Rodak Erika ten Haga trafił na Old Trafford na zasadach półrocznego wypożyczenia z Burnley.

Rosły napastnik miał być dobrą opcją do ataku za niewielkie pieniądze. Menedżer natomiast korzysta z niego częściej, niż pierwotnie mogło się wydawać. Weghorst rozegrał już dziesięć spotkań, w trakcie których raz trafił do siatki. Wciąż czeka na swoją pierwszą bramkę w Premier League.

Reprezentant Holandii chciał wykorzystać swoją szansę i zapracował na dłuższy pobyt w Manchesterze. Póki co się na to nie zapowiada. Jego dorobek strzelecki jest mizerny, a on sam niespecjalnie przyczynił się do poprawy gry drużyny.

Manchester United ma opcję definitywnego wykupu, lecz w tej chwili nic nie wskazuje na to, aby miał z niej skorzystać. Jeśli Holender nie powiększy swojego wpływu na wyniki klubu, latem wróci do Burnley.

Ekipa z Old Trafford nieustannie przygotowuje się do hitowego transferu napastnika, do którego ma dojść po zakończeniu obecnego sezonu. Na szczycie listy życzeń znajdują się Harry Kane, Victor Osimhen i Goncalo Ramos.

Zobacz również: