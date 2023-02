fot. pressfocus Na zdjęciu: Josko Gvardiol

Real Madryt marzy o zakontraktowaniu Josko Gvardiola. Obrońca Lipska jest z kolei nastawiony na przeprowadzkę do Premier League, która stała się dla niego preferowanym kierunkiem – informuje “The Times”.

Josko Gvardiol pozostał w Lipsku na kolejny sezon

Jego usługami interesują się najlepsze kluby w Europie

Reprezentant Chorwacji marzy o przenosinach do Premier League

Gvardiol chce wylądować w Anglii

Josko Gvardiol stał się najbardziej rozchwytywanym obrońcą w Europie. Jego debiutancki sezon w Bundeslidze był bardzo udany i ściągnął zainteresowanie ze strony czołowych ekip. 21-latek stwierdził, że najlepsze dla jego rozwoju będzie pozostanie w Lipsku, gdzie ma pewne miejsce w wyjściowym składzie, a system gry odpowiada jego umiejętnościom.

Podpisał również kontrakt, który obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku i zapewni niemieckiemu klubowi ogromne pieniądze. Zwłaszcza, że Gvardiol w dalszym ciągu pokazuje swój olbrzymi potencjał. Reprezentant Chorwacji zanotował fantastyczne mistrzostwa świata w Katarze, gdzie sięgnął ze swoim zespołem po brązowe medale.

Nazwisko Gvardiola znajduje się na szczycie listy życzeń Realu Madryt, który chciałby doprowadzić do transferu już tego lata. Wiele wskazuje na to, że ostatecznie do takiego ruchu nie dojdzie, gdyż marzeniem obrońcy Lipska jest gra w Premier League, co otwarcie przyznaje.

Chorwatem w szczególności interesuje się Chelsea, która od dłuższego czasu próbuje przekonać go do przeprowadzki na Stamford Bridge. Lipsk otrzymywał już za niego oferty, lecz do tej pory żadnej nie rozpatrywał. Jeśli będzie szansa na pozyskanie Gvardiola latem, londyńczycy staną się w tym wyścigu faworytem.

