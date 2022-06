Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Media we Francji informowały, jakoby sam prezydent Francji, Emmanuel Macron miał przekonać Kyliana Mbappe do pozostania w PSG. Macron potwierdził w niedzielę, że faktycznie rozmawiał na ten temat z mistrzem świata 2018.

W maju Kylian Mbappe zdecydował się przedłużyć o trzy lata kontrakt z PSG

Francuski napastnik przed podjęciem decyzji rozmawiał na ten temat z prezydentem Francji

Emmanuel Macron przeprosił również kibiców Liverpool FC i Realu Madryt za wydarzenia przed finałem Ligi Mistrzów

Mbappe wystawił Real

Real Madryt od sierpnia 2021 zabiegał o Kyliana Mbappe, zaś kibice na całym świecie śledzili starania Królewskich o francuskiego napastnika jak dobry serial. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, ale w połowie maja wydawało się, że wszelkie szczegóły dotyczące umowy 23-letniego napastnika są już gotowe i potrzebny jest tylko jego podpis na umowie z Królewskimi. 54-krotnego reprezentanta Francji. Wtedy do akcji wkroczyło PSG z ostatnią ofertą – 300 mln euro za sam podpis na nowym kontrakcie, 100 mln euro rocznej pensji oraz decydujący głos w sprawie transferów i wyboru szkoleniowca. Nieformalne stanowisko dyrektora sportowego, przekonało Mbappe, który o trzy lata, ku wściekłości kibiców Realu, zdecydował się przedłużyć kontrakt z mistrzami Francji.

Francuska prasa szeroko rozpisywała się o tym, że z Mbappe miał się kontaktować sam prezydent Republiki Francuskiej, Emmanuel Macron. 44-letnia głowa państwa przyznała na konferencji prasowej, że faktycznie rozmawiała na ten temat z królem strzelców Ligue 1.

Macron wyjaśnia i przeprasza

– Tak, to prawda, że rozmawiałem z Mbappe, zanim podjął on decyzję dotyczącą swojej przyszłości – przyznał Macron. – Po prostu, w sposób całkowicie nieformalny, poradziłem mu, aby pozostał we Francji. Uważam, że jako głowy państwa, moim obowiązkiem jest bronić kraju, w sposób nieformalny i przyjazny, w sytuacji, gdy zostanę o to poproszony.

– Nigdy nie interweniowałem przy okazji żadnego transferu. Tak jak każdy obywatel, jeśli chodzi o sprawy sportowe, chce po prostu oglądać mecz i kibicować mojej ulubionej drużynie, którą jest Olympique Marsylia – dodał.

Macron przeprosił także wszystkich kibiców Liverpool FC i Realu Madryt, którzy zostali zaatakowani przez policję przed finałem Ligi Mistrzów na Stade de France. – Współczuje wszystkim, którzy mimo biletów, nie mogli wejść na stadion. Powinni oni otrzymać za to rekompensatę, tak szybko, jak tylko to możliwe. Poprosiłem już rząd o wyjaśnienie co się stało oraz określenie odpowiedzialności w najdrobniejszych szczegółach – poinformował.

