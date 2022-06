PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt - finał Ligi Mistrzów

UEFA wydała specjalne oświadczenie nawiązujące do zeszłotygodniowego finału Ligi Mistrzów. Organizacja przeprasza wszystkich kibiców za zaistniałe wydarzenia oraz zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić zajścia, które miały miejsce wokół Stade de France.

UEFA przeprasza kibiców za zajścia, które miały miejsce podczas finału Ligi Mistrzów

UEFA dokona oceny tych wydarzeń, a wszystkie wnioski zostaną opublikowane

UEFA chce zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości

UEFA przyjrzy się organizacji finału Ligi Mistrzów

– UEFA pragnie szczerze przeprosić wszystkich widzów, którzy musieli przeżyć lub być świadkiem przerażających i niepokojących wydarzeń w ramach przygotowań do finału Ligi Mistrzów UEFA na Stade de France 28 maja 2022 roku w Paryżu, w noc, która powinna być świętem europejskiej klubowej piłki nożnej. Żaden fan piłki nożnej nie powinien znaleźć się w takiej sytuacji i nie może się to powtórzyć – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

UEFA zapewnia, że zleciła niezależną ekspertyzę dotyczącą tych wydarzeń, aby “zidentyfikować niedociągnięcia i obowiązki wszystkich podmiotów zaangażowanych w organizację finału”. Przewodzić jej będzie Tiago Brandao Rodrigues z Portugalii, dzięki któremu ma zostać wyjaśnione to, co wydarzyło się w czasie finału oraz mają zostać wyciągnięte wnioski, aby nie dopuścić do takiej sytuacji ponownie.

– Przegląd będzie dążył do ustalenia pełnego obrazu i harmonogramu tego, co wydarzyło się w ciągu dnia, zarówno na stadionie, jak i w jego okolicach, w tym zbadanie wchodzenia widzów na stadion przez różne punkty dostępu. Przeanalizuje również wszystkie odpowiednie plany operacyjne związane z bezpieczeństwem, mobilnością, sprzedażą biletów, a także przygotowanie zaangażowanych podmiotów do zorganizowania finału, w tym na dodatkowe miejsca, takie jak punkty spotkań kibiców Liverpool FC i Real Madryt CF – czytamy dalej.

– Niezależny przegląd ma na celu zidentyfikowanie wszelkich problemów lub luk we wdrażaniu i prowadzeniu operacji oraz ocenę ról i obowiązków wszystkich zaangażowanych podmiotów oraz adekwatności ich reakcji na wydarzenia, w celu sformułowania zaleceń dotyczących najlepszych praktyk na przyszłość dla UEFA oraz odpowiednich interesariuszy. Będzie współpracować z UEFA i wszystkimi zainteresowanymi stronami: klubami, kibicami, Francuskim Związkiem Piłki Nożnej, policją oraz operatorem stadionu.

UEFA informuje, że wszystkie wnioski zostaną szczegółowo uwzględnione w specjalnym raporcie, który zostanie opublikowany na oficjalnej stronie Organizacji. Dodano także, że badanie tej sprawy ma się rozpocząć natychmiastowo i potrwać możliwie najkrótszy okres czasu.

