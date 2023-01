PressFocus Na zdjęciu: Malo Gusto

Prezydent Lyonu, Jean-Michel Aulas, powiedział, że prawy obrońca Malo Gusto pozostanie w klubie co najmniej do końca sezonu. Jest to odpowiedź na medialne spekulacje dotyczące jego potencjalnego transferu do Chelsea podczas zimowego okienka transferowego.

Chelsea nie sprowadzi zimą Malo Gusto

Lyon chce zatrzymać 19-latka do końca sezonu

Latem sprawa transferu pozostaje otwarta

Gusto do lata zostaje w Ligue 1

19-letni Malo Gusto został powiązany z odejściem z Olympique Lyon podczas styczniowego okienka transferowego, a Chelsea wykazała najbardziej konkretne zainteresowanie. Media informowały także o odrzuconej przez Francuzów ofercie The Blues.

– Mam przyjemność poinformować, że Malo Gustu będzie kontynuował swoją karierę w Lyonie przynajmniej do 30 czerwca 2023 roku – oznajmił Aulas.

Chelsea chciała sprowadzić Malo Gusto już w styczniu, aby wzmocnić prawą flankę defensywy. Jednak potwierdzają się wcześniej rozbieżności w planach obu klubów. Lyon jest gotów sprzedać swoją wschodzącą gwiazdę, ale jeśli zapewniłby sobie wypożyczenie gracza do końca sezonu.

Na takie rozwiązanie nie chce z kolei zgodzić się Chelsea, która chciałaby mieć Gusto w swojej drużynie już teraz. Wydaje się jednak, że sprawa transferu po słowach prezydenta Lyonu jest zamknięta.

Francuz zadebiutował w Lyonie w wieku 17 lat i zaliczył już 47 występów w seniorskiej drużynie. Gusto to szybki, ofensywnie grający obrońca cechujący się wyśmienitymi dośrodkowaniami. Jego obecna umowa wygasa za osiemnaście miesięcy.

