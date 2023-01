PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Według niemieckiego BILD Tottenham rozważy latem sprzedaż Harry’ego Kane’a, jeśli napastnik nie zdecyduje się na podpisanie nowej umowy. Koguty nie zamierzają jednak wzmacniać ligowych rywali, dlatego wykluczają rozmowy z przedstawicielami Premier League.

Tottenham otwarty na sprzedaż Kane’a

W grę wchodzi jednak tylko transfer zagraniczny

Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2024 roku

Kane musi podjąć decyzję w sprawie przyszłości

Przyszłość Harry’ego Kane’a od wielu miesięcy wzbudza spore zainteresowanie. Kontrakt Anglika z Tottenhamem wygasa w czerwcu 2024 roku, dlatego Koguty mają ostatni moment, aby spróbować przedłużyć z nim umowę lub sprzedać za duże pieniądze.

W ostatnim czasie David Ornstein informował, że Kane jest gotów rozważyć możliwość przedłużenia umowy z Tottenhamem. Te doniesienia były sprzeczne z licznymi informacjami sugerującymi jego bardzo prawdopodobne odejście z północnego Londynu, ale z pewnością sprawa jest jeszcze otwarta.

Tottenham pragnie zatrzymać Kane’a w Londynie, ale zdaje sobie sprawę, że może to nie być takie proste. Władze klubu mają jednak pewien plan. Jeśli gracz nie zdecyduje się przedłużyć umowy to latem zostanie sprzedany, ale tylko i wyłącznie do klubu zagranicznego twierdz BILD.

Sport Bild: Tottenham podjął decyzję, że jeśli Harry Kane nie zdecyduje się przedłużyć kontraktu, to w przypadku sprzedaży latem 2023 roku, w grę wchodziłby tylko i wyłącznie transfer do zagranicznego klubu. Zainteresowanie wyrażają między innymi Bayern, Real oraz PSG. pic.twitter.com/h5AxzzgYFB — Gabriel Stach (@GabrielStachPL) January 26, 2023

Tym samym Tottenham odrzuca możliwość negocjacji z Manchesterem United czy Chelsea, czyli klubami z Premier League, które według mediów są mocno zainteresowane sprowadzeniem reprezentanta Anglii. W grę wchodziłby jedynie transfer zagraniczy. Mówi się, że Kane wzbudza zainteresowanie Bayernu Monachium, Paris Saint-Germain czy Realu Madryt.

