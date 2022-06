Pressfocus Na zdjęciu: Corentin Tolisso

Olympique Lyon nie zamierza poprzestawać na sprowadzeniu Alexandre’a Lacazette’a i pracuje już nad drugim głośnym transferem. Olimpijczycy chcą pozyskać Corentina Tolisso z Bayernu Monachium. Potwierdził to prezydent klubu – Jean-Michael Aulas.

Olympique Lyon zapewnił sobie już transfer Alexandre’a Lacazette’a

Klub pracuje także nad ściągnięciem Corentina Tolisso

Potwierdził to na konferencji prasowej prezydent Olimpijczyków

Lyon ściąga wychowanków za darmo

Ostatnie działania Olympique Lyonu na rynku transferowym noszą znamiona konkretnej strategii. Władze klubu starają się pozyskiwać zawodników, którzy w przeszłości reprezentowali już klub, a ich pozycja w obecnych zespołach nie jest zbyt silna. Na takiej zasadzie klub ściągnął Alexandre’a Lacazette’a z Arsenalu Londyn.

Drugi w kolejce do zasilenia szeregów francuskiej drużyny jest Corentin Tolisso. Potwierdził to prezydent Olympique Lyon – Jean-Michael Aulas. Kontrakt pomocnika wygasa w czerwcu tego roku, a władze klubu liczą, że uda się go ściągnąć wobec tego za darmo.

– Mogę potwierdzić, że nawiązaliśmy kontakt z Corentinem Tolisso – powiedział na konferencji prasowej Jean-Michael Aulas.

– Kontakt został nawiązany, ale sprawa wygląda na razie nieco inaczej niż w przypadku Alexandre. Na ten moment nie możemy wybiegać zbytnio do przodu, ponieważ rozmowy trwają znacznie krócej. Niemniej znajduje się on w gronie graczy, którymi się interesujemy. Tego lata chcemy przeprowadzić naprawdę ambitną rekrutację – dodał.

W poprzednim sezonie Olympique Lyon bardzo rozczarował i zmagania w Ligue 1 zakończył dopiero na ósmej pozycji. Oznacza to, że klub nie zagra w europejskich pucharach, co z kolei wpływa mocno na decyzje niektórych zawodników odnośnie odejścia.

