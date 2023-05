IMAGO / Franco Romano Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Po sezonie wygasa umowa wypożyczenia Lukaku do Interu

Belg nie chce jednak wracać do Chelsea

Napastnik desperacko szuka sposobu, by pozostać na San Siro

Lukaku za wszelką cenę chce zostać w Interze

Lukaku również rok temu mocno naciskał na przenosiny do Interu Mediolan. Po wartym ponad sto milionów transferze do Chelsea, Belg zaliczył fatalny sezon na Stamford Bridge i desperacko szukał powrotu na San Siro.

To ostatecznie mu się udało. Lukaku został wypożyczony na jeden sezon do Interu. Umowa wygasa jednak wraz z końcem sezonu, ale belgijski napastnik szuka sposobu, by nie wracać do Chelsea i móc zostać w Mediolanie.

Według La Gazzetty dello Sport, Lukaku jest gotowy na różne ustępstwa, aby dopiąć swego. Według prasy, jest zdecydowany również, by obniżyć swoją pensję, aby ułatwić osiągnięcie porozumienia między Interem i Chelsea. Jednak jak podkreślono, w obliczu niezbyt dobrej sytuacji finansowej nerazzurrich nawet taki ruch może okazać się niewystarczający.

Pewnym jest natomiast, że przyszłość Lukaku wyjaśni się dopiero po sezonie.

