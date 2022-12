PressFocus Na zdjęciu: Luis Suarez

Luis Suarez od 1 stycznia będzie zawodnikiem Gremio Porto Alegre. Brazylijski klub oficjalnie poinformował w sobotę o sprowadzeniu doświadczonego Urugwajczyka.

Luis Suarez nie zamierza kończyć kariery. Od 2023 roku będzie zawodnikiem brazylijskiego Gremio

Urugwajczyk podpisał z nowym klubem dwuletnią umowę

Ostatnie pół roku spędził w urugwajskim Nacionalu, którego jest wychowankiem

Luis Suarez piłkarzem Gremio

35-letni zawodnik związał się z Gremio umową do grudnia 2024. Do drużyny z Porto Alegre przenosi się na zasadzie wolnego transferu z urugwajskiego Club Nacional, w którym spędził ostatnie pół roku.

Vamos, @LuisSuarez9! Estamos preparados para conquistarmos grandes feitos juntos! 💪🏽🇪🇪 pic.twitter.com/P5pxKlPZJp — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022

Dla reprezentanta Urugwaju to drugi klub po decyzji o opuszczeniu Europy, w której występował przez 16 lat. Na Starym Kontynencie wylądował w lipcu 2006 roku, kiedy do Holandii z Nacionalu sprowadziło go Groningen. W kolejnych latach reprezentował również barwy Ajaxu Amsterdam, Liverpoolu, FC Barcelony i Atletico Madryt.

Nowy klub Luisa Suarez przez ostatni rok występował na drugim poziomie rozgrywkowym w Brazylii. Zajmując drugie miejsce awansował z powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej. Nowy sezon rozpocznie się 16 kwietnia.