Joao Neves priorytetem dla PSG

Paris Saint-Germain ma zamiar w trakcie trwającego okna transferowego wzmocnić się na kilku pozycjach. W kontekście ewentualnych transferów do klubu z siedzibą na Parc des Princes media łączyły już Victora Osimhena czy Chwiczę Kwaracchelię. Dziennikarz Fabrizio Romano dał natomiast do zrozumienia, że głównym celem dla paryżan jest Joao Neves.

Portugalczyk to jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy na rynku transferowym. Chętny na jego pozyskanie jest także Manchester United, co dodaje dodatkowego smaczku rywalizacji o podpis zawodnika pod kontraktem. W każdym razie Luis Enrique wierzy, że władze klubu zrobią koniec końców wszystko, aby jego żądanie zostało zrealizowane.

Jasne jest, że transakcja nie będzie łatwa do zrealizowania. Wpływ na to może mieć klauzula odstępnego wpisana w kontrakcie z Benfiką, która wynosi 120 milionów euro. Tym samym przed PSG duże wyzwanie, aby zrealizować transakcję.

19-letni reprezentant Portugalii to wychowanek klubu z Lizbony. Do pierwszej drużyny Benfiki piłkarz trafił w styczniu 2023 roku. Joao Neves jak na razie w lidze portugalskiej wystąpił w 50 spotkaniach, notując w nich cztery trafienia i dwie asysty. Na swoim koncie zawodnik ma także dziewięć występów w Lidze Mistrzów. Aktualna umowa defensywnego pomocnika obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

