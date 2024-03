Luis Enrique wplątał się w dyskusję o przyszłości Mbappe

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique i Kylian Mbappe

Kylian Mbappe i jego przyszłość budzi ogromne emocje u kibiców PSG i Realu Madryt

Serwis Fichajes.net, odwołując się do wywiadu Luisa Enrique z Prime Video Sport, przekazał, że Hiszpan wciąż liczy na pozostanie Francuza w ekipie z Paryża

25-letni zawodnik ma kontrakt z aktualnym mistrzem Ligue 1 do końca czerwca 2024 roku

Niejasny los Kyliana Mbappe, zawodnik będzie wybierał między PSG a Realem Madryt

Kylian Mbappe ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca i wygląda na to, że nie skusi się na parafowanie nowego kontraktu z gigantem Ligue 1. Przed rywalizacją ligową z Olympique Marsylia i starciem w ramach 1/4 finału Ligi Mistrzów z FC Barceloną szkoleniowiec paryżan wydaje się coraz bardziej niepewny w kontekście przyszłości aktualnego wicemistrza świata.

W jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla mediów trener Luis Enrique dał do zrozumienia, że wciąż jest szansa na to, że Mbappe ponownie rozważy swoją decyzję związaną z opuszczenie ekipy z Paryża. Chociaż media już od kilku tygodni przekonują, że transakcja z udziałem Francuza i przeprowadzki do Realu Madryt wydaje się nieunikniona, to opiekun PSG twierdzi, że nic nie jest jeszcze przesądzone.

– Mam nadzieję, że Mbappe zmieni zdanie – powiedział Luis Enrique w jednej z rozmów z Prime Video Sports. Jednocześnie hiszpański szkoleniowiec wprost zakomunikował, że liczy na zatrzymanie Mbappe. Tym samym Luis Enrique nie wykluczył, że finalnie reprezentant Francji może pozostać w ekipie z Paryża. Wpływ na taki stan rzeczy mogą mieć ewentualne sukcesy PSG w tej kampanii.

Nie jest jednak żadną tajemnicą, że sternicy Realu Madryt robią wszystko, co w ich mocy, aby ściągnąć Mbappe na Santiago Bernabeu. Prezydent klubu Florentino Perez jest bardzo pewny siebie. To sprawia, że na dzisiaj trudno wyobrazić sobie, aby latem transakcja z udziałem reprezentanta Francji nie doszła do skutku. Tym bardziej że w mediach pojawia się już nie tylko tematyka samego transferu, ale nawet planów związanych z prezentacją piłkarza w nowej ekipie.

