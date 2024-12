Lucas Vazquez ma ważny kontrakt z Realem Madryt tylko do 30 czerwca 2025 roku. Chrapkę na pozyskanie wahadłowego ma Sevilla - donosi Fichajes.net.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez

Sevilla marzy o pozyskaniu Lucasa Vazqueza

Lucas Vazquez jest podstawowym zawodnikiem Realu Madryt po tym, jak poważnej kontuzji nabawił się Dani Carvajal. Prawy obrońca z konieczności wskoczył do składu drużyny Królewskich i poprawnie wywiązuje się ze swojej roli. Mimo to przyszłość 33-latka stoi obecnie pod znakiem zapytania. Kontrakt bocznego defensora z hiszpańskim klubem obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2025 roku. Rozmowy w sprawie nowej umowy przynajmniej nie razie nie wystartowały.

W związku z tym Lucas Vazquez jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom przekazanym przez hiszpański serwis “Fichajes.net”, to Sevilla jest poważnie zainteresowana sprowadzeniem wahadłowego i chce wykorzystać niepewną sytuację kontraktową jednego z kapitanów Realu Madryt. Gdyby na Santiago Bernabeu ostatecznie trafił Trent Alexander-Arnold, to odejście Lucasa Vazqueza do innego zespołu byłoby bardzo prawdopodobne.

Dziewięciokrotny reprezentant Hiszpanii jest wychowankiem Realu Madryt, w którym spędził niemal całą dotychczasową karierę. Mierzący 173 centymetry piłkarz w sezonie 2014/2015 grał w Espanyolu Barcelona, ale błyskawicznie został odkupiony przez popularnych Królewskich. 33-latek to niezwykle utytułowany zawodnik, który może poszczycić się pięciokrotnym triumfem w Lidze Mistrzów, czterema trofeami za mistrzostwo La Ligi oraz wygraniem Pucharu Hiszpanii.