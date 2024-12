Vitor Roque, który przed tym sezonem został wypożyczony z Barcelony do Realu Betis, wzbudził zainteresowanie Palmeiras - podaje Marcelo Bechler. Tym samym 19-letni napastnik może szybko wrócić do Brazylii.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Palmeiras zarzuciło sieć na Vitora Roque

Vitor Roque nie miał szans na regularne występy w Barcelonie, gdzie pozycja napastnika jest zarezerwowana dla Roberta Lewandowskiego. Dlatego przed rozpoczęciem trwającego sezonu młody Brazylijczyk został wypożyczony do Realu Betis, gdzie może pełnić pierwszoplanową rolę. Niewykluczone, że 19-latek już niedługo definitywnie rozstanie się z Dumą Katalonii. Andaluzyjczycy posiadają bowiem opcję wykupu, a ponadto ofertę za Vitora Roque przygotowuje również inny klub.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Marcelo Bechlera chrapkę na zakontraktowanie jednokrotnego reprezentanta Brazylii ma Palmeiras. Ekipa z Ameryki Południowej podobno jest gotowa zaoferować około 20 milionów euro za młodego snajpera. Nie wiadomo, czy taka kwota przekonałaby Barcelonę, która zapłaciła za tego zawodnika trochę więcej. Sam piłkarz najprawdopodobniej nie planuje wracać do ojczyzny, ponieważ najpierw chce osiągnąć sukces w Europie.

Przypomnijmy, że zdolny 19-latek przeprowadził się na Camp Nou w styczniu 2024 roku. Athletico Paranaense zarobiło na sprzedaży napastnika ponad 30 milionów euro plus ewentualne bonusy. Vitor Roque nie przebił się do podstawowego składu Barcelony, rozgrywając tylko 16 meczów i zdobywając 2 bramki. Jego bilans w Realu Betis jest znacznie lepszy – 22 spotkania, 6 goli oraz 1 asysta. Wygląda na to, że Brazylijczyk jest szczęśliwy Estadio Benito Villamarin i chce zostać w stolicy Andaluzji na stałe.