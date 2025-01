Arsenal dobije targu z Romą? Reprezentant Włoch celem londyńczyków

Arsenal dołączył do Interu Mediolan oraz SSC Napoli w walce o zakontraktowanie ofensywnego pomocnika Romy, Lorenzo Pellegriniego - podaje gazeta La Repubblica.

Lorenzo Pellegrini przykuł uwagę Arsenalu

Kontrakt Lorenzo Pellegriniego z Romą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co stawia przyszłość piłkarza pod znakiem zapytania. W związku z tym ofensywny pomocnik wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jak podaje włoski dziennik “La Repubblica”, Arsenal dołączył do Interu Mediolan oraz SSC Napoli w wyścigu o sprowadzenie 28-latka. Wymienione kluby chcą wykorzystać brak postępów w rozmowach zawodnika z obecnym pracodawcą w sprawie przedłużenia umowy.

Kanonierom przydałoby się wzmocnienie ofensywy, z uwagi na poważną kontuzję Gabriela Jesusa. Lorenzo Pellegrini na pewno wniósłby jakość oraz doświadczenie do drużyny The Gunners. Kapitan zespołu Giallorossich podobno przykuł uwagę Mikela Artety, który rozgląda się za zawodnikami, którzy mogliby realnie wzmocnić skład jego ekipy w niedalekiej przyszłości. Wydaje się, że ewentualny transfer 28-latka byłby bardziej prawdopodobny dopiero latem, aniżeli już zimą.

Lorenzo Pellegrini jest wychowankiem Romy, w której spędził niemal całą dotychczasową karierę. W 2015 roku ofensywny pomocnik przeszedł za niespełna 1,5 miliona euro do Sassuolo Calcio, by dwa lata później wrócić na doskonale znane mu Stadio Olimpico. W 2017 roku AS Roma zapłaciła za niego dokładnie 10 milionów euro. Dotychczasowy bilans 36-krotnego reprezentanta Włocha w pierwszej drużynie rzymskiego giganta wygląda następująco – 303 mecze, 55 bramek i 58 asyst.