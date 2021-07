Florian Neuhaus jest jednym z celów transferowych menedżera Liverpoolu Juergena Kloppa. Niemiecki szkoleniowiec będzie musiał jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem na chwilę obecną The Reds nie są w stanie sobie pozwolić na pozyskanie pomocnika Borussii M’gladbach.

Klopp fanem Neuhausa

Jak informuje Sport1 Klopp jest wielkim fanem talentu Neuhausa i bardzo chętnie sprowadziłby go do siebie na Anfield Road. Na drodze do finalizacji ewentualnego transferu stoją jednak dwie przeszkody. Pierwszą z nich jest brak miejsca w kadrze dla 24-letniego piłkarza. W środku pola The Reds panuje bowiem duża konkurencja, a o grę w wyjściowym składzie rywalizują między innymi Fabinho, Naby Keita, Thiago Alcantara, Curtis Jones, Jordan Henderson, James Milner i Alex Oxlade-Chamberlain.

Drugim problemem jest brak wolnych środków finansowych. Neuhas wyceniany jest na 40 milionów euro, a na wyłożenie takiej kwoty Liverpool nie może sobie obecnie pozwolić. Już wcześniej The Reds wyłożyli podobną sumę za Ibrahima Konate, a do tej pory udało im się wytransferować tylko Harry’ego Wilsona (za 14 milionów ero do Fulham) i Taiwo Awoniyi’ego (6,5 miliona euro do Unionu Berlin). Latem z klubem pożegnał się również Georginio Wijnaldum, ale do Paris Saint-Germain przeniósł się na zasadzie wolnego transferu.

Wkrótce Anfield Road powinien opuścić także Xherdan Shaqiri, za którego klub może otrzymać około 10 milionów euro. O innych możliwych odejścia na razie nie słychać, a sprzedaż zawodników to w chwili obecnej jedyny sposób Liverpoolu na zwiększenie swojego budżetu transferowego.

Neuhaus zostanie w M’Gladbach?

Liverpool nie jest jedynym klubem, na celowniku którego znalazł się Neuhaus. Piłkarz znajduje się również w kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. Wszystko jednak wskazuje na to, że na zbliżający się sezon pozostanie w Borussii M’gladbach.

Pomocnik pozostaje spokojny w sprawie swojej przyszłości i jest świadomy zainteresowania innych klubów, ale jego gotowy pozostać w M’gladbach na kolejny sezon. Neuhaus miał już odbyć bardzo pozytywna rozmowę z nowym trenerem zespołu Adim Huetterem na temat jego roli w drużynie w najbliższym czasie.

