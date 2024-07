Liverpool według najnowszych doniesień mediów może wkrótce wzmocnić się kosztem Realu Madryt. HITC przekonuje, że na celowniku The Reds znalazł się Andrij Łunin.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Andrin Łunin może zamienić Real Madryt na Liverpool

Liverpool ma zamiar w kampanii 2024/2025 powalczyć o mistrzostwo Premier League. Tym samym The Reds liczą, że uda im się wrócić na szczyt. Nie będzie to jednak łatwe, bo w klubie doszło do zmian. Między innymi menedżera Juergena Kloppa zastąpił Arne Slot. Tymczasem HITC przekonuje, że klub z Anfield Road jest zainteresowany pozyskaniem nowego golkipera. Kandydatem ma być Andrij Łunin. Jednocześnie ukraiński bramkarz może zostać w Liverpoolu następcą Alissona Beckera, który jest kuszony przez kluby z Arabii Saudyjskiej. Zawodnik zakończył już udział w Copa America, więc niewykluczone, że wkrótce zmieni się przynależność klubowa Brazylijczyka.

Tym samym przed Liverpoolem dokładna ocena sytuacji. Bez wątpienia priorytetem dla sterników The Reds ma być zatrzymanie Alissona, bo każdy w klubie jest świadomy tego, że może to wpłynąć nie tylko na grę zespołu. W każdym razie planem B ma być pozyskanie nowego bramkarza. Rozsądną opcją wydaje się właśnie Łunin, którego wartość wynosi 25 milionów euro.

25-latek to 13-krotny reprezentant Ukrainy. Trafił do Realu w 2018 roku z Zorii Ługański za 8,5 miliona euro. W ostatnim sezonie zawodnik wystąpił łącznie w 31 spotkaniach. Puścił w nich 32 bramki. Z kolei w 12 meczach zachował czyste konto. Aktualny kontrakt zawodnika z klubem z Madrytu obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

