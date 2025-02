Liverpool wysłał właśnie skautów do Hiszpanii. The Reds będą z bliska obserwowali 19-letniego Jesusa Rodrigueza z Realu Betis - przekazuje "PTV Sevilla".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jesus Rodriguez obserwowany przez Liverpool

Liverpool w obecnym sezonie prezentuje się znakomicie. Podopieczni Arne Slota zasiadają na fotelu lidera w rozgrywkach Premier League, a także zakończyli fazę ligową Ligi Mistrzów na pierwszym miejscu. The Reds nie byli aktywni podczas zimowego okienka transferowego. Klub z Anfield Road bowiem nie pozyskał żadnego nowego zawodnika.

Tymczasem bardzo ciekawe nowinki z obozu Liverpoolu przekazuje „PTV Sevilla”. Otóż The Reds wysłali właśnie skautów do Hiszpanii. Pracownicy klubu będą z bliska przyglądali się niezwykle utalentowanemu zawodnikowi. Na ich celowniku znalazł się 19-letni Jesus Rodriguez, który na co dzień reprezentuje barwy Realu Betis.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii dopiero wchodzi do seniorskiej piłki. Jesus Rodriguez jednak już zdążył zaznaczyć swoją aktywność w zespole Realu Betis. 19-letni skrzydłowy dotychczas rozegrał 12 spotkań w barwach seniorskiej drużyny Los Verdiblancos. W tym czasie udało mu się nawet raz wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.

Obecnie jednak trudno przewidywać, czy Jesus Rodriguez faktycznie wzmocni Liverpool. Skauci The Reds dopiero będą obserwowali utalentowanego Hiszpana. Najbliższy mecz 19-latka odbędzie się już w sobotę, kiedy to Real Betis zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo.