Liverpool w zimowym okienku transferowym chce pozyskać środkowego pomocnika. W kręgu zainteresowań The Reds znalazł się Angelo Stiller z VfB Stuttgart - informuje "TEAMtalk".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Angelo Stiller wzbudza zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool w obecnym sezonie spisuje się znakomicie. Zespół prowadzony przez Arne Slota zasiada na fotelu lidera zarówno w rozgrywkach Premier League jak i Ligi Mistrzów. Działacze z Anfield Road jednak wciąż myślą o wzmocnieniu zespołu. Przede wszystkim The Reds chcą w zimowym okienku transferowym pozyskać nowego środkowego pomocnika.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nowe informacje w tej sprawie z obozu Liverpoolu przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż The Reds zaczęli monitorować sytuację zawodnika z Bundesligi. W kręgu zainteresowań liderów Premier League znalazł się Angelo Stiller, który na co dzień reprezentuje barwy VfB Stuttgart. Świetna dyspozycja Niemca sprawiła, że znalazł się na wąskiej liście życzeń działaczy z Anfield Road.

Angelo Stiller to niezwykle utalentowany zawodnik. Pomocnik już w letnim okienku mógł być bohaterem hitu transferowego. Piłkarz VfB Stuttgart bowiem znajdował się na radarze FC Barcelony. Ostatecznie jednak do transferu nie doszło. A obecnie do walki o względy 23-latka włączył się Liverpool.

W obecnym sezonie Angelo Stiller rozegrał 27 spotkań pod okiem Sebastiana Hoenessa. W tym czasie trzykrotny reprezentant Niemiec zdołał zgromadzić na swoim koncie dwa trafienia, a także trzy asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika VfB Stuttgart na 32 miliony euro.