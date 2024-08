Liverpool wytypował następcę Van Dijka. To cel Atletico

Liverpool zainteresował się celem transferowym Atletico Madryt. Jak informuje TEAMtalk, The Reds chcieliby u siebie Pierro Hincapie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Pierro Hincapie na radarze Liverpoolu i Atletico

Liverpool w dalszym ciągu rozgląda się na rynku transferowym w poszukiwaniu wzmocnień kluczowych pozycji. Jedną z nich jest środek obrony, gdzie Arne Slot nie ma aż tak szerokiego wyboru. Ponadto sytuacja może się pogorszyć już za kilka miesięcy, gdy poznamy decyzję Virgila van Dijka. Spekuluje się, że Holender trafi do Arabii Saudyjskiej.

Jak informuje serwis TEAMtalk, na radarze The Reds znalazł się Pierro Hincapie z Bayeru Leverkusen. Reprezentant Ekwadoru zanotował znakomity sezon 2023/2024 i w ten sposób szybko trafił na listę życzeń czołowych klubów Europy. Do tej pory największe zainteresowanie wyrażało Atletico Madryt, które teraz może stracić swój cel transferowy. Rzekomo wizja przeprowadzki do Premier League jest znacznie atrakcyjniejszą opcją dla defensora.

Bayer Leverkusen chce zatrzymać bardzo ważnego piłkarza, a jest to przede wszystkim wola Xabiego Alonso. Trener Aptekarzy chciałby uniknąć sytuacji, w której klub sprzedaje wszystkich najlepszych zawodników. W związku z tym mistrzowie Niemiec ustalili teoretycznie zaporową cenę, a mianowicie ma być to około 60 milionów euro. Jednak wydaje się, że Liverpool byłoby stać na takie rozwiązanie.

Klub z Anfield ma również drugą opcję, a jest nią Goncalo Inacio. Portugalczyk ze Sportingu CP również jest uznawany za jednego z najlepszych obrońców młodego pokolenia.

