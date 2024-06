DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Khephren Thuram wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Umowa Khephrena Thurama z Niceą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, a sam zawodnik nie ma zamiaru przedłużać kontraktu z francuską ekipą. To oznacza, że 23-letni pomocnik w trakcie letniego okienka transferowego niemal na pewno zmieni otoczenie. Wszystko wskazuje na to, że do walki o podpis mierzącego 192 centymetry wzrostu piłkarza staną dwaj europejscy giganci – Liverpool oraz Juventus – wynika z informacji przekazanych przez Fabrizio Romano.

Jednokrotny reprezentant Francji, który swój debiut w kadrze zaliczył w marcu 2023 roku, powinien być dostępny w promocyjnej cenie z uwagi na wygasającą za rok umowę. Media kilka tygodni temu sugerowały, że OGC Nice wyceniło swojego zawodnika na 25-30 milionów euro. Zapłacenie takiej kwoty nie stanowi żadnego problemu dla potentatów z Serie A czy Premier League. Juve ma zamiar sprowadzić młodego pomocnika, nawet jeśli Adrien Rabiot ostatecznie zostanie w Turynie.

Przypomnijmy, że Khephren Thuram to syn legendarnego Liliana oraz brat Marcusa, który na co dzień występuje w Interze Mediolan. Urodzony we włoskiej miejscowości Reggio Emilia Francuz w 27 spotkaniach minionego sezonu Ligue 1 strzelił 1 gola i zaliczył tyle samo asyst.