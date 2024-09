Liverpool zainteresował się gwiazdą. Transfer za 180 milionów euro

Liverpool to kolejny klub, który zainteresował się sytuacją Jamala Musiali - informuje Caught Offside. Mimo tego Bayern jest przekonany, że zatrzyma gwiazdę.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Sipke Hulshoff

Jamal Musiala rozchwytywany. Liverpool dołącza do gry

Jamal Musiala jest jedną z największych młodych gwiazd piłki nożnej. Zawodnik Bayernu Monachium jest wyceniany obecnie na 130 milionów euro i wzbudza zainteresowanie wielu klubów. Ważną kwestią jest kontrakt Niemca, który obowiązuje do 2026 roku. Jeśli piłkarzowi nie uda się dojść do porozumienia z Bawarczykami w ciągu najbliższych miesięcy, to atmosfera stanie się naprawdę gorąca.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W minionych dniach informowaliśmy, że transferem Jamala Musiali interesują się Real Madryt, FC Barcelona, Manchester City oraz Arsenal. Tymczasem serwis Caught Offside twierdzi, że do gry dołączył także Liverpool. Ponoć The Reds naprawdę poważnie podchodzą do tej sprawy i czekają na rozwój sytuacji. W tym wszystkim największym problemem mogą być żądania Bayernu, który w 2025 roku będzie oczekiwał kwoty w granicach 180 milionów euro.

Należy zaznaczyć, że Bayern Monachium na ten moment nadal ma wszystko w swoich rękach i będzie chciał przekonać Musialę do pozostania na Allianz Arenie. Zarząd niemieckiego giganta jest przekonany, że misja zakończy się sukcesem. Jednak do tej pory nadal nie poczyniono znaczących kroków.

Według medialnych spekulacji Jamal Musiala może być zainteresowany transferem do Premier League ze względu na swoją przeszłość. Przypomnijmy, że Niemiec szkolił się w akademii Chelsea, a oprócz tego reprezentował młodzieżowe drużyny reprezentacji Anglii.

Czytaj dalej: Chelsea przyznała się do błędu. Gwiazda ma wylecieć z klubu