Liverpool wyda 85 mln euro? Slot jest fanem gwiazdy Serie A

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Marcus Thuram na radarze Liverpoolu

Liverpool szykuje się na wydatki w 2025 roku, planując znaczące wzmocnienia składu. The Reds dążą do budowy zespołu zdolnego do sukcesów zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. W tym celu klub z Anfield koncentruje swoją uwagę na Marcusie Thuramie, napastniku Interu Mediolan. Arne Slot widzi we Francuzie brakujący element układanki i kluczowego piłkarza, który mógłby wyraźnie wzmocnić rywalizację w ofensywie.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Według “La Gazzetty dello Sport” nowy trener Liverpoolu jest pod wrażeniem umiejętności Marcusa Thurama, co prawdopodobnie doprowadzi do intensyfikacji działań zmierzających do pozyskania Francuza. Co ciekawe, były menedżer The Reds, czyli Jurgen Klopp, także wykazywał zainteresowanie zawodnikiem.

Marcus Thuram, który jest związany z Interem kontraktem do 2028 roku, posiada klauzulę odstępnego w wysokości 85 milionów euro. To bez wątpienia ogromny wydatek, ale po dość małych wydatkach w 2024 roku Liverpool najpewniej zgromadził trochę funduszy na spektakularny transfer.

Forma Francuza w Interze, gdzie zdobył 23 gole i zanotował 19 asyst, przyciągnęła uwagę również innych czołowych klubów, w tym PSG. Liverpool zdaje sobie sprawę z trudności przedsięwzięcia, lecz determinacja do wzmocnienia ofensywy jest oczywista. Rok 2025 może być dla The Reds kluczowym krokiem w umacnianiu pozycji w europejskiej czołówce.

Czytaj dalej: Barcelona wykorzysta okazję? Deco namawia Laportę na transfer