Liverpool podjął decyzję ws. transferu Chiesy

Federico Chiesa jest łączony z odejściem z Liverpoolu. Jak informuje Football Insider, The Reds podjęli stanowczą decyzję ws. transferu Włocha.

Chiesa rozczarowuje. Liverpool podjął decyzję

Liverpool podjął decyzję w sprawie ewentualnego transferu Federico Chiesy. Włoch nie spisuje się najlepiej od czasu przybycia na Anfield. Jego forma w sezonie 2024/2025 pozostawia wiele do życzenia, a na dodatek piłkarz zmaga się z kontuzją, która utrudniła mu regularną grę.

Mimo problemów Liverpool nie zamierza sprzedawać Chiesy w zimowym okienku transferowym. Klub chce dać mu szansę na pokazanie pełni swoich możliwości. Ponoć spore zaufanie względem zawodnika wykazuje sam Arne Slot.

Obecnie The Reds skupiają się na wsparciu zawodnika w powrocie do pełnej sprawności. Klub będzie monitorować jego regenerację zarówno pod względem zdrowotnym, jak i sportowym. Wiadomo, że proces ten może wymagać czasu. Jednakże w Liverpoolu wierzą, że Chiesa ma jeszcze wiele do zaoferowania.

Decyzja o jego pozostaniu wskazuje na długoterminową wizję klubu. Arne Slot wraz ze sztabem widzą w skrzydłowym ważnego gracza w drugiej części sezonu. Wówczas natężenie spotkań może być wyjątkowo wysokie, bo Liverpool ma przed sobą grę na wielu fontach. Dlatego też, mimo zainteresowania z innych stron, klub nie rozważa jego sprzedaży. Liverpool pozostaje skupiony na budowaniu szerokiej kadry zespołu z myślą o nadchodzących miesiącach.

