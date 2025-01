Liverpool i Tottenham obserwują skrzydłowego. Slot doskonale zna piłkarza

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool i Tottenham rywalizują o piłkarza Feyenoordu

FC Liverpool oraz Tottenham Hotspur przygotowują się do walki o pozyskanie zawodnika Feyenoordu Rotterdam. Anis Hadj Moussa w ubiegłym roku przeszedł do Eredivisie z belgijskiego Patro Eisden za 3,5 mln euro. W ciągu pół roku udowodnił swoją wartość na holenderskich boiskach. 22-letni Algierczyk ma na koncie sześć trafień w 19 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

W listopadzie szczególnie błysnął, kiedy Feyenoord odrobił trzybramkową stratę w meczu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. To właśnie jego gol zapoczątkował spektakularny powrót drużyny. W The Reds Moussa mógłby być potencjalnym następcą Mohameda Salaha, którego przyszłość w klubie wciąż nie jest pewna. Arne Slot doskonale zna Algierczyka, ponieważ zatwierdził jego transfer do holenderskiego latem w kwietniu 2024 roku.

W Tottenhamie natomiast skłaniają się ku odłożeniu rozmów o transferze zawodnika urodzonego w Paryżu do letniego okna transferowego. Warto podkreślić, że Moussa ma ważny kontrakt z klubem Eredivisie do 30 czerwca 2029 roku. Jego rynkowa wartość szacowana jest na 12 milionów euro. Wcześniej utalentowany Algierczyk reprezentował barwy takich drużyn, jak Vitesse Arnhem oraz RC Lens.