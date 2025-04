MI News & Sport /Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool celuje w Hugo Ekitike. Może kosztować nawet 100 milionów

Liverpool w tym sezonie radzi sobie dobrze, a można nawet powiedzieć, że bardzo dobrze. Piłkarze Arne Slota są właściwie o krok od zdobycia mistrzostwa Anglii. Na obecnym etapie sezonu tylko jakaś katastrofa mogłaby sprawić, że The Reds zostaliby zdetronizowani. Co więcej, kibice z Anfield Road mogą się cieszyć także ze względu na przedłużenie kontraktu Mohameda Salaha.

Niemniej nadal wiadomym jest, że władze Liverpoolu szukają nowego napastnika, który dołączy do nich w kolejnym sezonie. Do tej pory mówiło się głównie o Alexandrze Isaku, ale ze względu niechęć Newcastle do sprzedaży Szweda pojawiają się inne opcje. Według informacji przekazanych przez serwis “Anfield Watch”, Liverpool zainteresował się napastnikiem Eintrachtu Frankfurt Hugo Ekitike.

WIDEO: Skróty meczów Premier League – Liverpool

22-letni napastnik to prawdziwa gwiazda swojego zespołu oraz całej niemieckiej Bundesligi. Jak poinformował z kolei “Bild”, władze Eintrachtu Frankfurt chciałby dostać za Francuza przynajmniej 80 milionów euro, ale w klubie jest nadzieja, że Hugo Ekitike będzie kosztować nawet 100 milionów euro.

Hugo Ekitike w tym sezonie dla Eintrachtu Frankfurt rozegrał 42 mecze, w których zdobył 21 goli oraz zanotował dziewięć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 55 milionów euro. W przeszłości reprezentował barwy m.in. Paris Saint-Germain.

