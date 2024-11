Liverpool szuka następcy Robertsona. Slot znalazł kandydata

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Rayan Ait-Nouri na celowniku Liverpoolu

Liverpool, choć w porównaniu do reszty klubów w Premier League nie wydał grubych milionów na wzmocnienia, to i tak walczy o mistrzostwo Anglii. Pod wodzą Arne Slota drużyna spisuje się fantastycznie, co odzwierciedla 1. miejsce w lidze po 10. kolejkach.

Choć latem nie dokonano większych zmian, to zimą bądź w przyszłym letnim oknie transferowym na Anfield Road z pewnością zawitają nowe twarze. Wśród nich ma być lewy obrońca, bowiem Arne Slot jest niezadowolony z występów Andrew Robertsona i Kostasa Tsimikasa.

Według informacji portalu Football Insider szkoleniowiec The Reds upatrzył sobie następcę reprezentanta Szkocji. W kręgu zainteresowań Liverpoolu znalazł się znany w Premier League obrońca Wolverhampton – Rayan Ait-Nouri. 23-latek to jeden z najbardziej obiecujących bocznych obrońców w TOP5 lig w Europie. Co więcej, transakcja z udziałem reprezentanta Algierii nie powinna być skomplikowana. Jego kontrakt wygasa w czerwcu 2026 roku, więc Wilki jeśli chcą zarobić, będą zmuszone sprzedać go po promocyjnej cenie.

Rayan Ait-Nouri przeniósł się do Wolves z Angers w 2020 roku. Po rocznym wypożyczeniu Wilki zapłaciły za niego 11 milionów euro. W barwach klubu z Molineux Stadium rozegrał 127 spotkań, w których zdobył 10 bramek i zanotował 10 asyst. Obecnie portal Transfermarkt wycenia Ait-Nouriego na 35 milionów euro.