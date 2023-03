fot. PressFocus Na zdjęciu: Evan N'Dicka

Evan N’Dicka nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu z Eintrachtem Frankfurt

Latem Francuz zwiąże się z nowym klubem

Obrońca trafił na listę życzeń Liverpoolu

N’Dicka rozchwytywany

Liverpool poszukuje wzmocnień w defensywie, która jest w obecnym sezonie największym mankamentem zespołu. To właśnie mizerna gra w obronie sprawia, że The Reds nie liczą się w walce o mistrzostwo Anglii i są bardzo blisko odpadnięcia z Ligi Mistrzów. Latem szeregi Liverpoolu powinien zasilić nowy defensor. Uważa się, że może nim być Evan N’Dicka.

Francuz jest jednym z najbardziej wyróżniających się defensorów całej Bundesligi. Eintracht Frankfurt długo starał się przedłużyć z nim wygasający po sezonie kontrakt, lecz sam zawodnik stwierdził, że jest już gotowy do zmiany otoczenia. Niedawno media informowały, że osiągnął on porozumienie z FC Barceloną, choć do wiążącej decyzji jeszcze daleko.

Do walki spróbuje włączyć się Liverpool. N’Dicka jest wyceniany na około 30 milionów euro, zatem możliwość pozyskania go na zasadach wolnego transferu jest bardzo kusząca. Aktualnie Eintracht występuje w systemie z trójką środkowych obrońców, a Francuz jest ustawiany najbliżej lewej strony.

