Liverpool nie rezygnuje z gwiazdy. Przygotowuje pierwszą ofertę

Liverpool zdaje sobie sprawę, że Mohamed Salaha ma kontrakt tylko do końca sezonu. Wydawało się, że jest z tym pogodzony. Fichajes.net sugeruje, że jednak niekoniecznie.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool ma plan, aby zatrzymać Mohameda Salaha

Liverpool w przyszłym roku może stanąć przed wyzwaniem związanym ze znalezieniem następcy Mohameda Salaha. Egipcjanin ma kontrakt ważny z klubem z Anfield Road do końca czerwca 2025 roku. Chociaż wydawało się, że przesądzone jest, że piłkarz zmieni klub, to ostatnio pojawiło się dla kibiców The Reds światełko w tunelu, że zawodnik może jednak zostać w Liverpoolu. Wieści na ten temat przekazał portal Fichajes.net.

32-letni zawodnik cały czas błyszczy formą, udowadniając, że jest zawodnikiem najwyższej klasy. Salah dzięki swojej umiejętności zdobywania bramek i notowania asyst, wciąż ma wpływ na grę drużyny, w której gra. To w związku z tym budzi zainteresowanie na rynku.

Hiszpański serwis piłkarski, zajmujący się doniesieniami transferowymi, przekonuje z kolei, że władze klubu z Premier League mogą spróbować przedłużyć kontrakt z zawodnikiem. Aktualnie sternicy Liverpoolu mają być w trakcie przygotowywania pierwszej oferty dla Salaha. Wszyscy w klubie zdają sobie sprawę z tego, że zawodnik jest ważną postacią w projekcie, którego celem jest utrzymanie się na szczycie nie tylko na krajowym podwórku, ale też na arenie międzynarodowej.

Salah jest obecnie wyceniany na 55 milionów euro. W tym sezonie wystąpił w 18 spotkaniach, notując w nich 12 trafień. Zaliczył też 10 asyst.

