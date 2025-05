Liverpool rozpoczął rozmowy. To następca Alexandra-Arnolda

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Trent Alexander-Arnold

Liverpool rozmawia z Bayerem

Trent Alexander-Arnold 1 lipca ma oficjalnie opuścić Liverpool. Kontrakt Anglika obowiązuje tylko do końca sezonu – w lecie wychowanek The Reds zmieni klubowe barwy. Kto zastąpi 26-latka? Jak informuje Football Insider, klub z Anfield Road wytypował następcę swojej gwiazdy. Będzie nim Jeremie Frimpong.

Reprezentant Holandii to ofensywnie usposobiony wahadłowy, występujący obecnie w szeregach Bayeru Leverkusen. 24-latek jest wyceniany przez portal Transfermarkt na 50 milionów euro. Nic nie wskazuje na to, by zawodnik wychowany w akademii Manchesteru City zmienił klubowe barwy za niższą kwotę – jego obecny kontrakt z Die Werkself jest ważny do 30 czerwca 2028 roku.

Frimpong to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na swojej pozycji. Holender obecnie jest łączony przede wszystkim z Liverpoolem, ale w gronie zainteresowanych wymienia się także Real Madryt, Barcelonę, Manchester United i Manchester City.

W tym sezonie wahadłowy rozegrał łączne 47 meczów, w których strzelił cztery gole i zanotował 12 asyst. Aż pięć ostatnich podań zapisał na swoim koncie w Lidze Mistrzów.