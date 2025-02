Liverpool rozmawia z gwiazdą. Myślą o darmowym transferze z Bayernu

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Joshua Kimmich na liście życzeń Liverpoolu

Liverpool jest na dobrej drodze, aby po pięciu latach odzyskać mistrzowski tytuł w Premier League. W niedzielę podopieczni Arne Slota rywalizowali w bezpośrednim starciu z aktualnym obrońcą tytułu – Manchesterem City. Spotkanie na Etihad Stadium zakończyło się zwycięstwem The Reds (2:0). Pierwsze skrzypce odegrał nie kto inny jak Mohamed Salah, bijąc po drodze aż sześć rekordów.

Gdy na boisku toczy się walka o mistrzostwo, to w gabinetach trwają pracę nad budową kadry na przyszły sezon. Liverpool latem ubiegłego roku nie przeprowadził zbyt wielu transferów, więc większe zmiany spodziewane są po zakończeniu trwającej kampanii.

The Reds latem będą chcieli sprowadzić nowego środkowego pomocnika. Z informacji portalu TeamTalk wynika, że jednym z kandydatów ma być Joshua Kimmich. Reprezentant Niemiec ma ważną umowę z Bayernem Monachium do czerwca 2025 roku, więc w grę wchodzi darmowy transfer po zakończeniu sezonu. Ponadto 30-latek to bardzo uniwersalny piłkarz, który może grać zarówno w środku pola, jak i na prawej obronie.

Choć istnieje możliwość zakontraktowania Kimmicha za darmo, to źródło dodaje, że Niemiec nie jest priorytetem Liverpoolu. Klub z Anfield Road większą uwagę kładzie na innego piłkarza – Frenkiego De Jonga. Ponadto w kręgu zainteresowań znajduje się również Angelo Stiller z VfB Stuttgart.

Liverpool aktualnie z przewagą 11 punktów nad Arsenalem zajmuje 1. miejsce w Premier League. Już w środę podopieczni Arne Slota ponownie zagrają o ligowe punkty, a ich rywalem będzie Newcastle. Z kolei później czeka ich dwumecz z PSG w Lidze Mistrzów.