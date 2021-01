Liverpool rezygnuje z transferu reprezentanta Austrii

David Alaba ma kontrakt z Bayernem Monachium ważny do końca czerwca tego roku. W związku z tym, że Austriak do dzisiaj nie doszedł do porozumienia z władzami mistrzów Niemiec w sprawie nowej umowy, to wszystko wskazuje na to, że niebawem zmieni klub. Najnowsze informacje mediów wskazują z kolei, że z gry o piłkarza wypadł Liverpool FC.

David Alaba co prawda otrzymał propozycję przedłużenia kontrakt z Bayernem Monachium. Warunki zaoferowane mu przez władze nie spełniły jednak jego oczekiwań. Reprezentant Austrii chciał mieć zarobki na takim samym poziomie jak Robert Lewandowski, czy Thomas Mueller.

Inną optykę na warunki finansowe mieli jednak decydenci klubu z Bawarii. Co prawda Alaba mógł liczyć na znaczną podwyżkę, ale nie wiązałaby się ona z tym, że stałby się jednym z najlepiej zarabiających zawodników w klubie.

Wszystko wskazuje zatem na to, że Alaba niebawem zmieni przynależność klubową. W kolejce chętnych ustawiły się między innymi takie kluby jak Real Madryt, czy FC Barcelona. Dużo spekulowano też o tym, że Austriak może trafić pod skrzydła Juergena Kloppa w szeregach The Reds. The Independent podaje jednak, że Liverpool zrezygnował z tematu pozyskania zawodnika.

Alaba dołączył do teamu z Monachium w 2008 roku. Austriacki zawodnik najpierw trafił do młodzieżowego zespołu Bayernu. Z kolei w pierwszej drużynie zakotwiczył w 2010 roku. W międzyczasie Alaba był też wypożyczony do TSG 1899 Hoffenheim, gdzie zbierał cenne doświadczenie.

W koszulce monachijskiej ekipy reprezentant Austrii wystąpił jak na razie w 406 meczach, w których strzelił 32 gole. Ponadto na koncie Alaby jest 49 asyst. 28-latek w trakcie swojej przygody z Bayernem wygrał między innymi dziewięć razy mistrzostwo Bundesligi. Ponadto sześć razy wygrywał Puchar Niemiec. Na koncie zawodnika są również dwa triumfy w Lidze Mistrzów z niemiecką ekipą.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin