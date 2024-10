Liverpool podjął decyzję. Jeden z ich piłkarzy opuści klub

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Caoimhin Kelleher chciał opuścić klub już wcześniej, ale zarząd mu na to nie pozwolił

Caoimhin Kelleher nie ukrywał, że chciałby odejść z Liverpoolu i zostać pierwszym bramkarzem w innym zespole. W zeszłym miesiącu golkiper zasugerował, że klub nie chce pozwolić mu opuścić Anfield.

Giorgi Mamardashvili trafi do The Reds latem przyszłego roku, dzięki uzgodnionej wcześniej umowie. Pozwoli to Kelleherowi na opuszczenie zespołu.

W ostatnim okienku transferowym Nottingham Forest było zainteresowane 25-letnim reprezentantem Irlandii, jednak ostatecznie do transferu nie doszło.

Obecnie pierwszy bramkarz Liverpoolu Alisson Becker zmaga się z kontuzją. Brazylijczyk ma wrócić po listopadowej przerwie reprezentacyjnej.

W nadchodzących meczach Kelleher ponownie musi wziąć na siebie odpowiedzialność za bronienie dostępu do bramki. W tym sezonie Irlandczyk wystąpił już w dwóch spotkaniach. Raz zachował czyste konto, a w drugim meczu stracił jednego gola.

Rezerwowy golkiper ma ważny kontrakt z Liverpoolem do czerwca 2026 roku, który przedłużył w 2021 roku. Dotychczas wystąpił w 49. meczach, przy czym większość z nich miała miejsce podczas nieobecności Alissona spowodowanej kontuzją.

Nadchodzące tygodnie będą dla Liverpoolu bardzo ważne. W najbliższą niedzielę zmierzą się z Chelsea, a następnie 23 października pojadą do Lipska w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów.

