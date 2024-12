Salah i niejasna przyszłość piłkarza. Dla tego klubu jest priorytetem

Mohamed Salah ma kontrakt ważny z Liverpoolem do końca sezonu. Spekulacji na temat Egipcjanina nie brakuje. Interesujące przekazał natomiast serwis Fichajes.net.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah i Arne Slot

Liverpool wciąż wierzy w przedłużenie umowy z Momo Salahem

Mohamed Salah to bez wątpienia jedna z największych gwiazd w Premier League. Reprezentant Egiptu ma umowę ważną z Liverpoolem do końca czerwca 2025 roku. Tymczasem interesujące wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Oglądaj skróty meczów Premier League

W ostatnich tygodniach zdecydowanie częściej pojawiały się informacje, sugerujące, że zawodnik może zakotwiczyć w jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. Tymczasem źródło przekonuje, że władze The Reds traktują priorytetowo opcję związana z przedłużeniem kontraktu z graczem.

W tym sezonie Liverpool czerpie pełnymi garściami z gry Salaha. Zawodnik błyszczy nie tylko na krajowym podwórku, ale też na europejskiej scenie. Następstwem tego jest pozycja lidera The Reds w Premier League i w Lidze Mistrzów.

32-letni piłkarz w tym sezonie wystąpił w 20 spotkaniach. Strzelił w nich 13 goli. Zaliczył też 11 asyst. Salah trafił do zespołu z Anfield Road w lipcu 2017 roku. Wygrał z Liverpoolem mistrzostwo Anglii, a także triumfował z tą drużyną w Lidze Mistrzów. Do ekipy z Premier League piłkarz trafił z AS Romy. Kosztował wówczas ponad 40 milionów euro. Wcześniej występował w Chelsea czy Fiorentinie. Dzisiaj rynkowa wartość zawodnika kształtuje się w wysokości mniej więcej 55 milionów euro.

Czytaj więcej: PSG gotowe wyłożyć 60 milionów za jedną z gwiazd Chelsea