Liverpool, Man Utd i Man City celują w obrońcę Atalanty

fot. Aflo Co. Ltd. / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola i Arne Slot

Matteo Ruggeri na celowniku gigantów Premier League

Liverpool rywalizuje w tej kampanii o mistrzostwo Anglii z Manchesterem City. Z kolei Manchester United marzy o tym, aby na koniec sezonu znaleźć się na miejscu premiowanym gra w Lidze Mistrzów. Każda z ekip ma zatem swoje cele. Tymczasem według wieści Fichajes.net łączy wszystkie kluby to, że każdy ma na swoim radarze objawienie Serie A.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Źródło twierdzi, że giganci Premier League mają zamiar pozyskać Matteo Ruggeriego. 22-latek dołączył do drużyny z Gewiss Stadium z Salernitany w czerwcu 2022 roku. Aktualny kontrakt Włocha obowiązuje do końca czerwca. Niewykluczone jednak, że niebawem zakończy się przygoda piłkarza z ligą włoską.

Liverpool jest jednym z głównych kandydatów do pozyskania piłkarza Atalanty, Tym bardziej że The Reds są w trakcie poszukiwania następcy dla Andrew Robertsona, który ostatnio nie zachwyca. Innym klubem zainteresowanym Ruggerim może być Man Utd. W tym przypadku Włoch miałby zastąpić Luke’a Shawa. Chociaż zawodnik wciąż ma określoną jakość, to jednak kontuzje są jego utrapieniem. Włoski defensor mógłby być zatem ciekawą alternatywą.

Również działacze Man City rozglądają się za wzmocnieniami do obrony, widzą w Ruggerim ciekawe rozwiązania. Jasne jest, że mocną pozycję w klubie ma Josko Gvardiol. Niemniej opcja z pozyskaniem Włocha mogłaby dać trenerowi Josepowi Guardioli nowe możliwości.

Czytaj więcej: Juventus zainteresował się reprezentantem Portugalii