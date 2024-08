Teun Koopmeiners, zamiast do Juventusu może trafić do Premier League. Według portalu TeamTalk transferem pomocnika Atalanty zainteresowany jest Liverpool.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Juventus przegra z Liverpoolem? Slot chce Koopmeinersa

Liverpool na niecały tydzień przed zamknięciem okna transferowego wciąż nie przeprowadził żadnego wzmocnienia. Mimo wielu plotek odnośnie nowych zawodników Arne Slot ma do dyspozycji identyczny skład co jego poprzednik Jurgen Klopp.

Niewykluczone, że pod sam koniec sierpnia sytuacja transferowa w klubie z Anfield Road ulegnie zmianie. Najnowsze informacje sugerują, że The Reds chcą przeprowadzić transakcję z udziałem gwiazdy Serie A i Atalanty. Jak przekazał portal TeamTalk na celowniku angielskiego klubu znalazł się Teun Koopmeiners. Ma to związek przede wszystkim z faktem, że niedawno Martin Zubimendi w ostatniej chwili odmówił Liverpoolowi, decydując się na pozostanie w obecnym klubie, czyli Realu Sociedad.

Mimo zainteresowania ze strony Liverpoolu faworytem do pozyskania Koopmeinersa wydaje się być Juventus. Stara Dama ustaliła już warunki kontraktu z piłkarzem i czeka na zielone światło od La Dei, która wstrzymuje finalizację transferu. Mimo to Liverpool wierzy, że uda im się przekonać reprezentanta Holandii do przeprowadzki na Anfield Road. Wielkim fanem talentu holenderskiego pomocnika jest Arne Slot, który pracował z nim w AZ Alkmaar.

Na przeprowadzenie ewentualnej transakcji pozostało mało czasu. Okno transferowe w najlepszych ligach zamyka się w piątek 30 sierpnia o północy.