fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah na radarze Interu Mediolan

Mohamed Salah ma umowę ważną z Liverpoolem do końca czerwca 2025 roku. Na dzisiaj nie zapowiada się, aby Egipcjanin przedłużył kontrakt z ekipą z Anfield Road. Tymczasem ciekawe wieści przekazał Fichajes.net.

Do tej pory najczęściej pojawiały się wieści. Ze Salah po ewentualnym rozstaniu z Liverpoolem może zdecydować się na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej. Tymczasem źródło zajmujące się spekulacjami transferowymi przekonuje, że Inter Mediolan może włączyć się do gry na jego podpis pod kontraktem.

Przedstawiciel Serie A, aby pozyskać reprezentanta Egiptu, jest gotowy pożegnać się z trzema graczami. Na sprzedaż mieliby zostać wystawieni: Marko Arnautović, Mehdi Taremi i Joaquin Correa. Środki z transferów miałyby zostać zainwestowane w transfer z udziałem Salaha. Wiadomo, że pozyskanie piłkarza tego formatu do duże wyzwanie dla Nerazzurrich. Aktualnie zawodnik może liczyć na zarobki na poziomie 11,7 miliona euro na sezon.

Gdyby jednak Inter sfinalizował transakcję, to mógłby z marszu stać się kandydatem nie tylko do mistrzostwa Włoch, ale nawet do namieszania w europejskich pucharach. W tej kampanii Salah wystąpił jak na razie w 18 meczach. Strzelił w nich 12 goli. Ponadto na koncie zawodnika jest też 10 asyst.

