Kontrakty Memphisa Depaya i Roberto Firmino obowiązują zaledwie do końca bieżącego sezonu. Barcelona i Liverpool spróbują zimą wymienić się napastnikami, którzy chętnie podejmą się nowych wyzwań.

Memphis Depay i Roberto Firmino mają umowy obowiązujące tylko do końca bieżącego sezonu

Obaj szukają nowych wyzwań i nie mogą liczyć na regularną grę

Barcelona i Liverpool zimą spróbują dokonać wymiany, na której w teorii zyskałyby wszystkie strony

Firmino do Barcelony, a Memphis do Liverpoolu?

Nadchodzące zimowe okienko może być bardziej interesujące, niż te w ostatnich latach. Zakończą się już Mistrzostwa Świata w Katarze, więc doświadczeni zawodnicy będą bardziej chętni podjęcia nowego wyzwania. Kataloński Sport donosi, że Barcelona i Liverpool szykują się do sfinalizowania interesującej wymiany.

Kontrakt Memphisa Depaya w Blaugranie obowiązuje jedynie do 30 czerwca. Holender szukał odejścia już w końcówce letniego okna transferowego, ale ostatecznie nie zdołał dopiąć operacji na czas. Ponoć rozumiał, że trudno będzie mu o regularną grę, ale rozważał przenosiny jedynie do zespołu z najwyższej półki. Teraz Xavi od czasu do czasu daje mu szansę, ale kontuzja, której doznał w meczu z Polską, może ponownie zepchnąć go w hierarchii napastników.

W takiej samej sytuacji kontraktowej znajduje się Roberto Firmino. Podobnie jak Depay, Brazylijczyk miał rozumieć, że przenosiny Darwina Nuneza oznaczają dla niego rzadszą okazję do gry. Gdy już dostał szansę – kiedy Urugwajczyk był zawieszony – zaprezentował się jednak ze świetnej strony. Wie, jednak, że nie pozostanie długo etatowym członkiem wyjściowej jedenastki.

Dlatego też zarówno Liverpool, jak i Barcelona, chciałyby wymienić się napastnikami. W teorii sytuacja wydaje się korzystna dla każdej ze stron. Memphis otrzyma kolejną szansę na podbój Premier League w topowym klubie, a Firmino dołączy do długiej listy Brazylijczyków występujących na Camp Nou. W praktyce, jednak, wiele czynników będzie musiało się zgrać, by wymiana dwóch tak uznanych zawodników doszła do skutku.

