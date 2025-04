Liverpool gotowy na sprzedaż gwiazdora. Oczekuje ponad 50 mln euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool gotów na rozstanie z Jotą – ale tylko za odpowiednią kwotę

Diogo Jota może opuścić Liverpool w letnim oknie transferowym. Według źródeł „CaughtOffside”, klub jest otwarty na sprzedaż 28-letniego napastnika, jeśli tylko otrzyma ofertę w wysokości co najmniej 50–55 milionów euro. Portugalczyk wciąż uchodzi za wartościowego gracza w rotacji, ale jego problemy zdrowotne coraz częściej każą myśleć o jego przyszłości poza Anfield.

Wśród zainteresowanych znajdują się byli pracodawcy Joty – Wolverhampton Wanderers, a także Aston Villa i Newcastle. Zainteresowanie wykazują też kluby z Arabii Saudyjskiej, w tym Al Hilal, Al Nassr i Al Ittihad. Na razie nie pojawiły się jeszcze konkretne oferty, ale lista potencjalnych kupców stale rośnie.

Dla Liverpoolu sprzedaż Joty mogłaby stanowić okazję do pozyskania środków na nowe transfery. Jednocześnie eksperci ostrzegają, by nie pozbywać się go pochopnie. – Jota może mieć za sobą frustrujący sezon, ale wciąż potrafi dać drużynie kluczowe punkty – zaznacza Liam Togher z „Empire of the Kop”.

Ewentualne odejście Portugalczyka pozostawi lukę, szczególnie jeśli dojdzie także do sprzedaży Darwina Nuneza. Obaj zawodnicy byli wykorzystywani na środku ataku, a dlatego Arne Slot może zdecydować się na zakup klasowego napastnika jako następcę.

Liverpool nie zamierza się spieszyć z decyzją, ale nie wyklucza sprzedaży, jeśli warunki finansowe okażą się korzystne. W przeciwnym razie Jota pozostanie ważnym ogniwem ofensywy na kolejny sezon.