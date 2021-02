Liverpool chce wzmocnić ofensywę. Klopp ma kandydata

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp poszukuje już zawodników, którzy mogliby wzmocnić jego drużynę przed nowym sezonem. Jak informuje La Razon na celowniku The Reds znalazł się między innymi skrzydłowy Sevilli Lucas Ocampos. W grę może również wchodzić transakcja wymienna.

The Reds w obecnym sezonie zmagają się przede wszystkim z problemami kadrowymi w defensywie, ale niemiecki szkoleniowiec uważa, że wzmocnień wymaga również formacja ofensywna. Na jego celowniku znalazł się 26-letni Lucas Ocampos, który jest jednym z kluczowych zawodników drużyny prowadzonej przez Julena Lopeteguiego. W obecnym sezonie zdobył siedem bramek i zaliczył cztery asysty w 31 występach we wszystkich rozgrywkach.

Argentyńczyk zawodnikiem Sevilli jest od lipca 2019 roku, kiedy trafił do niej za 15 milionów euro z Olympique Marsylia. Już w pierwszym sezonie zdobył 14 bramek w 33 ligowych meczach. Mocno przyczynił się również do kolejnego triumfu klubu w rozgrywkach Ligi Europy.

Ocampos jest związany z Sevillą umową do czerwca 2024 roku. Znajduje się w niej klauzula z kwotą odstępnego w wysokości 65 milionów euro. Nie jest to zaporowa kwota dla Liverpoolu, ale wydaje się, że The Reds nie pozwolą sobie na jej wyłożenie. Oba kluby mogą jednak prowadzić rozmowy w sprawie jej obniżenia, a włączony do nich może zostać piłkarz Liverpoolu.

Nie jest bowiem tajemnicą, że na celowniku Sevilli znajduje się japoński skrzydłowy Takumi Minamino. 26-latek nie mógł liczyć na regularne występy w zespole The Reds i na drugą część sezonu został wypożyczony do Southampton. Chętnie piłkarza do siebie sprowadziłaby jednak Sevilla, która byłaby skłonna zaoferować za niego 10 milionów euro.