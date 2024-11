Ronaldo jest zainteresowany powrotem do Anglii. To byłby HIT

Victor Sousa / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Powrót Ronaldo do Manchesteru raczej nie jest możliwy

Cristiano Ronaldo opuścił Manchester United w atmosferze skandalu podczas zimowego okienka transferowego w 2023 roku. Portugalska legenda publicznie skrytykowała ówczesnego menadżera Erika ten Haga w słynnym wywiadzie z Piersem Morganem. Portugalczyk wypowiedział się również negatywnie na temat innych aspektów klubu, w tym infrastruktury treningowej.

Obecnie 39-letni Ronaldo nadal pokazuje się z dobrej strony reprezentując barwy Al-Nassr i Portugalii. Według jego byłego kolegi z drużyny Cristiano z wielką chęcią zaakceptowałby możliwość powrotu do Old Trafford, jeśli pojawiłaby się taka szansa.

Louis Saha zasugerował, że Ruben Amorim rmiałby odegrać kluczową rolę w umożliwieniu tego potencjalnego sensacyjnego transferu.

“Uważam, że Cristiano Ronaldo chciałby wrócić do klubu. Opuścił zespół w nieco złych stosunkach, więc władze mogą nie chcieć, by do tego doszło, ale zawodnicy i kibice zrozumieli, co chciał powiedzieć. Nie można twierdzić, że to, co mówił, było nieprawdziwe”.

Francuz stwierdził też, że były piłkarz Realu Madryt ma dobre relacje z Rubenem Amorimem, nowym trenerem Czerwonych Diabłów. Jednak szkoleniowiec rozważyłby opcję transferu Ronaldo tylko gdyby uznał, że mógłby pomóc klubowi.

Chociaż Ronaldo nie kosztowałby fortuny ze względu na swój wiek, jego wymagania finansowe wciąż są ogromne. Co więcej klub chce ograniczyć wydatki.

Powrót Ronaldo do Manchesteru United wydaje się więc mało prawdopodobny nawet jeśli Amorim byłby tym zainteresowany.

Czytaj dalej: Liverpool da szansę polskiemu bramkarzowi? Jest kilka warunków