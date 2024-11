Liverpool chce 19-letniego skrzydłowego. Robi furorę we Francji

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool już złożył ofertę za Fofanę

Liverpool monitoruje obiecującego zawodnika, który mógłby zasilić drużynę w najbliższej przyszłości. Chodzi o Malicka Fofanę, jedną z największych rewelacji Olympique Lyon. Zaledwie 19-letni lewoskrzydłowy zachwyca swoją grą, wzbudzając zainteresowanie nie tylko dzięki technice, ale także dojrzałością, jaką Belg prezentuje na boisku.

W obecnym sezonie Fofana pokazuje się z doskonałej strony. Swoimi występami przyciągnął uwagę największych klubów w Europie. Jest jednym z najbardziej pożądanych młodych talentów. Z kolei sytuacja finansowa Lyonu może ułatwić jego odejście.

Olympique Lyon zmaga się z kryzysem finansowym, co zmusza klub do rozważania ofert za swoich najlepszych zawodników, nawet jeśli nie odzwierciedlają one w pełni ich rzeczywistej wartości.

W obliczu tej sytuacji Liverpool liczy na zakontraktowanie Fofany za kwotę między 15 a 25 milionów euro. W obecnych realiach rynkowych byłaby to wyjątkowa okazja, biorąc pod uwagę potencjał zawodnika.

Arne Slot mógłby rozwinąć młodego piłkarza i w przyszłości uczynić z Fofany kluczowego zawodnika swojej drużyny.

Liverpool chce wykorzystać trudną sytuację ekonomiczną Olympique Lyon, chociaż nie doszło jeszcze do konkretnych ruchów.

19-latek dołączył z belgijskiego KAA Gent do Lyonu w zimowym okienku transferowym za ponad 15 milionów euro.

Czytaj dalej: Man City może puścić swojego zawodnika. Jest oferta na stole