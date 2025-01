PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool prowadzi z Arsenalem w walce o Isaka

Liverpool w najbliższym czasie najprawdopodobniej przejdzie olbrzymią rewolucję. Mówi się już od jakiegoś czasu, że wraz z końcem sezonu z klubu odejdą czołowi gracze. Mohamed Salah oraz Virgil van Dijk mają trafić najprawdopodobniej do Arabii Saudyjskiej latem tego roku. Z kolei Darwin Nunez i Federico Chiesa są na wylocie z klubu i odejść mogą nawet i tej zimy. To powoduje, że w najbliższym czasie do The Reds będą musieli dołączyć też nowi gracze.

Według informacji przekazanych przez Steve’a Kaya z serwisu “Football Transfers”, Liverpool jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Aleksandra Isaka z Newcastle United. Co więcej, zespół Arne Slota miał wyprzedzić w walce o Szweda nawet Arsenal, który także w ostatnim czasie przejawiał zainteresowanie osobą niezwykle skutecznego napastnika.

Aleksandr Isak w tym sezonie rozegrał 24 mecze i zdobył w nich 17 goli oraz zanotował pięć asyst dla Srok, co jest bardzo, ale to bardzo dobrym wynikiem. 25-letni napastnik aktualnie zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców, tracąc do pierwszego Salaha trzy gole. Isak wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 75 milionów euro, a jego umowa z aktualnym zespołem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

