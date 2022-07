PressFocus Na zdjęciu: Jesse Lingard

Jesse Lingard został nowym zawodnikiem Nottingham Forest. Anglik podpisał z beniaminkiem Premier League roczny kontrakt, podczas którego zarobi około pięć milionów euro.

Jesse Lingard przez trzy tygodnie pozostawał bezrobotny, odkąd skończył się jego kontrakt z Manchesterem United

Jego zatrudnieniem interesowały się West Ham United oraz Nottingham Forest

Pomocnik ostatecznie podpisał roczną umowę z beniaminkiem. Na mocy kontraktu zarobi około pięć milionów euro

Lingard najlepiej opłacanym zawodnikiem Nottingham Forest

Poznaliśmy najbliższą przyszłość Jessego Lingarda. Odkąd Anglik zakończył swoją przygodę z Manchesterem United, nie brakowało doniesień związanych z jego osobą. Zainteresowanie doświadczonym pomocnikiem wykazywały występujące w Premier League West Ham United i Nottingham Forest, ale i DC United.

Ostatecznie 29-latek zdecydował się związać z beniaminkiem angielskiej ekstraklasy. Negocjacje przeciągały się z wielu względów. Lingard chciał być istotnym elementem drużyny, występującym praktycznie co mecz. Do tego przyzwyczaił się do sporej pensji, którą inkasował w Manchesterze United. Jak się okazuje, były reprezentant Anglii – a raczej jego agent – otrzyma całkiem niezłe apanaże. Jak donosi The Telegraph, roczny kontrakt pomocnika ma zagwarantować mu około pięć milionów euro. Jego tygodniowa pensja ma bowiem gwarantować mu ponad 90 tysięcy dochodu, który może wzrosnąć do 140 tysięcy.

Kontrakt na dwanaście miesięcy daje obu stronom elastyczność. Jeżeli Anglik sprawdzi się w Nottingham, z pewnością otrzyma propozycję prolongaty. Beniaminek bynajmniej nie okazał nowemu graczowi braku zaufania. Został on bowiem najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii zespołu.

Lingard w minionym sezonie rozegrał zaledwie 540 minut w 21 spotkaniach. Zdołał strzelić dwa gole w lidze i zanotować asystę w Lidze Mistrzów.

