Źródło: The Sun / Goal.com

PressFocus Na zdjęciu: Gvardiol w pojedynku z Reusem

Chelsea poszukuje kolejnych nowych obrońców. The Blues sondują możliwość sprowadzenia Josko Gvardiola, który może zagrać zarówno na środku, jak i na boku defensywy.

Chelsea tego lata znacznie przemebluje swoją linię defensywną

Klub już opuścili Christensen i Ruediger, a ich śladem pójść mogą Azpilicueta i Alonso

The Blues kupili już Koulibaly’ego, ale szukają kolejnych wzmocnień. Jednym z nich może być Josko Gvardiol z RB Lipsk

Gvardiol na celowniku Chelsea

Tego lata ma miejsce prawdziwa rewolucja w składzie Chelsea – a zwłaszcza w jej linii defensywnej. Klub już opuściło dwóch istotnych środkowych obrońców. Antonio Ruediger wybrał ofertę z Realu, a Andreas Christensen z Barcelony. Duma Katalonii negocjuje też transfer Cesara Azpilicuety i zabiega o względy Marcosa Alonso. Oznacza to, że The Blues będą musieli niemal od zera zbudować nową formację obronną.

Londyńczycy domknęli już jeden wielki zakup. Udało im się zakontraktować Kalidou Koulibaly’ego. Mocno pracują też nad kupnem Julesa Kounde. Tu, jednak, ponownie w paradę wchodzi im FC Barcelona. Sam zawodnik preferuje przenosiny na Camp Nou. Choć Chelsea oferuje większe pieniądze, Sevilla i obrońca czekają na reakcję ze strony Dumy Katalonii.

Nic dziwnego zatem, że londyńczycy mają przygotowane plany awaryjne. Jednym z nich jest Josko Gvardiol. Chorwat przed rokiem zmienił Dinamo Zagrzeb na RB Lipsk i z miejsca stał się jednym z najlepszych stoperów Bundesligi. Świetnie wyprowadza piłkę, jest skuteczny w powietrzu, a do tego młody. 20-latek wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 35 milionów euro, ale jeśli The Blues na poważnie myślą o sprowadzeniu go, muszą być gotowi na znacznie większą kwotę.

Gvardiol w minionym sezonie rozegrał 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i trzy asysty.

