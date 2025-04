Amorim skreślił dwóch zawodników. Oni odejdą z Manchesteru United

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Lindelof oraz Eriksen nie otrzymają propozycji nowych kontraktów

Umowy Victora Lindelofa oraz Christiana Eriksena z Manchesterem United obowiązują tylko do 30 czerwca 2025 roku. Kontrakty obu zawodników wygasają więc wraz z końcem obecnego sezonu. Jak ujawnił w mediach społecznościowych Ekrem Konur, wówczas zarówno obrońca, jak i pomocnik odejdą z drużyny Czerwonych Diabłów. Doświadczeni piłkarze nie przekonali bowiem do siebie Rubena Amorima. Dlatego niemal na pewno nie zostanie zaoferowane im kontynuowanie współpracy.

Zdaniem wyżej wspomnianego dziennikarza Victor Lindelof (30 lat) i Christian Eriksen (33 lata) nie będą jednak narzekali na brak zainteresowania, ponieważ chrapkę na sprowadzenie tych zawodników mają kluby z Anglii, Włoch, Niemiec, Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych oraz Turcji. Ponadto w ostatnim czasie obaj piłkarze byli łączeni z sentymentalnymi powrotami – szwedzki stoper do portugalskiej Benfiki Lizbona, zaś duński playmaker do holenderskiego Ajaksu Amsterdam.

Victor Lindelof ma dłuższy staż na Old Trafford, gdzie występuje od 2017 roku. Od tamtego czasu rozegrał łącznie 276 meczów, zdobył 4 bramki i zaliczył 7 asyst. Natomiast Christian Eriksen zakotwiczył na Old Trafford w 2022 roku, a jego bilans w ekipie Red Devils prezentuje się następująco – 101 spotkań, 7 goli oraz 17 ostatnich podań. Manchester United gra poniżej oczekiwań w aktualnej kampanii, przez co zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli Premier League. W związku z tym spodziewane są zmiany w składzie angielskiego zespołu.